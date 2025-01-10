狄美《演員工會》再爭影后
被視為奧斯卡提名指標的《第31屆演員工會獎》（SAGA）提名名單前晚公布，之前於《金球獎》勇奪劇情組影帝的《粗獷派建築師》（The Brutalist）美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）順利入圍，憑《完美物質》（The Substance）捧走金球影后寶座的狄美摩亞（Demi Moore）亦獲提名。
狄美將與《魔法壞女巫》（Wicked）Cynthia Erivo、《阿諾拉》（Anora）Mikey Madison以及《毒王女人夢》（Emilia Pérez）跨性別女星Karla Sofia Gascon等爭獎。相反，之前憑巴西電影《I'm Still Here》獲《金球獎》劇情組最佳女主角的Fernanda Torres卻不獲提名，令人意外！
電視提名方面，於《金球獎》獲4獎的日本武士劇集《幕府將軍》（Shogun）在《SAGA》獲4項提名，其中「金球視帝后」真田廣之與澤井杏梨再獲提名劇情組最佳男女演員，真田更與同劇另一日本男星淺野忠信正面交鋒爭奪《SAGA》視帝，《幕》劇亦獲提名最佳劇集群體演出獎。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：