加州山火失控 眾星遭殃 Paris大宅燒剩框架 賓佬漏夜撤離

美國南加州周二發生山火，在冬季風暴夾擊之下，火勢失控蔓延，市政府宣布進入緊急狀態，下令超過3萬人疏散！位於豪宅區的太平洋帕利塞茲火勢嚴重，荷里活紅星里奧勒度狄卡比奧、Paris Hilton等多位紅星的大宅受波及，幾乎被燒成平地！

荷里活多位紅星，包括里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、湯漢斯（Tom Hanks）、賓艾佛力（Ben Affleck）、慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）、Fergie及米高基頓（Michael Keaton）等都住在「重災區」，男星占士活斯（James Woods）接受視像訪問時哭訴：「火災剛發生時，我們正好位於火災中心，現場一片混亂，猶如置身地獄一樣。我們周圍的每所房子都在起火。」據知賓艾佛力剛於5個月前在當地以2,050萬美元（約1.6億港元）買下的豪宅亦被波及，他被拍到漏夜駕車撤離，有傳他去了影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）的住所暫住。

發揮互助精神 美國名媛Paris Hilton位於馬利布的海灘大宅亦遭殃，燒剩框架，但幸好該處並非其主要居所。她在社交網回應大宅被燒毀一事，表示睇新聞才得知寓所當災：「心碎與無言。這是任何人都不應該經歷的事情。」並呼籲大家為洛杉磯祈禱。

發生山火後，不少紅星發揮互助精神，其中男星史提夫哥登堡（Steve Guttenberg）在當地的大宅亦受波及，不過他沒有離開現場，而是冒險協助其他人疏散，幫忙移開道路上被棄置的汽車，好讓救護車及市民出入。而美國男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher），亦被拍得用花園水喉向鄰近好友的住所射水，防止該處被燒毀。

受山火影響，多個頒獎禮宣布押後舉行，當中原定本月12日舉行的《Critics Choice頒獎禮》延至本月26日舉行。而今屆《奧斯卡金像獎頒獎禮》提名名單原定本月17日清晨公布，現時押後兩日，至1月19日才公布，延長公眾投票時間。此外，日本男星山崎賢人及濱邊美波合演的電影《地下忍者》，原定今日在洛杉磯舉行全球首映禮，亦宣布取消。