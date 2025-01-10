暢所欲玄：十二生肖運程：豬

生肖屬豬的朋友於蛇年為沖犯太歲，是一個變化變動的年份。驛馬逢沖，有外出工作機會，但因沖太歲關係，外出公幹會比較辛苦勞累，沒有空間時間遊樂。幸好有國印吉星，它是國家之玉印，也就是文書的印證，對外出公幹處理文書工作的朋友，或要負責簽合約的人士，是吉利的。

凶星披頭主頭髮皮層之病，古人不是天天清潔頭髮，所以有披頭這凶星，屬豬的朋友，如果在頭髮清潔上不佳，會出現頭髮皮層之病，現今香港的生活習慣，此凶星可以不理。

歲破大凶星，就是太歲沖破屬豬的生肖，最嚴重的問題是工作上有變動，不論是變好或變差，要從頭適應新的工作環境，是辛苦之年。冬天出生變好，夏天出生變差，春秋不及夏冬明顯。

大耗凶星，又逢驛馬星動，旅遊喜歡買買買，錢財破耗比較大，量入為出的觀念好重要。

欄杆大凶星，主自縊之意。犯太歲生肖易破財，生畜或下屬離職，工作壓力增加，令人情緒不穩，一不小心而看不開，做成自縊燒炭之傻事。重要是找朋友吹水，工作不是生活的全部。睇開啲，放鬆心態，再加上拜拜太歲，自然安全度過。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅