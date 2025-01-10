娛樂

梁允瑜高衩泳褲危危乎
2021年落選港姐梁允瑜早前在台慶劇《黑色月光》與馬志威上演火辣床戲，贏盡焦點。近日寒流襲港，她大派旅行福利照，先在社交網限時動態晒三點式靚相，不過網民焦點落在其高衩泳褲上，擔心她隨時走光！另一批相是她在韓國大歎美食，她自言沒有P圖，見其皮膚零毛孔，非常白滑。
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