鍾欣潼翻脹成焦點 蔡卓妍護「嬌」心切：開心就得

藝人蔡卓妍（阿Sa）完成巡唱後患上「煞科候群症」，病到聲都沙埋，提到好姊妹鍾欣潼（阿嬌）翻脹，她指對方健康開心就好。而她在綜藝節目中跟容祖兒、阿嬌及關智斌講到借錢會找誰，祖兒首選謝霆鋒，阿Sa即潑冷水，肯定對方不會借！

阿Sa、張繼聰及MIRROR成員Stanley等前晚出席賀歲片《祥賭必贏》宣傳活動，阿Sa片中是病態賭徒，她表示收劇本時覺得好正，但本身不愛賭錢，只會打麻雀。她又指跟阿嬌完成世巡後，即患上「煞科候群症」，聲音沙啞，不過現時已好轉。提到阿嬌身形翻脹，愛錫好友的阿Sa說：「開心、健康就得，佢依家健康開心。（網民話阿嬌跳舞Hea？）攰啫！」阿嬌早前與內地網紅余衍隆傳出緋聞，問到阿嬌現時的感情生活？阿Sa說：「咁大個人啦！（你感情生活呢？）自己有分數。」

容祖兒搵霆鋒撲水 另外，由容祖兒、阿Sa及阿嬌主持的旅行綜藝節目《因為是朋友呀》開拍第2季，邀來好友關智斌（Kenny）擔任首集嘉賓。他們學沖絲襪奶茶，又試穿旗袍及唐裝，自編自導自演劇集《繁花》情景戲，祖兒直言過足戲癮。4位老友難得聚首，大玩遊戲測試默契，Kenny問到如果要借錢，會向誰出手？祖兒首選謝霆鋒，阿Sa卻說：「佢肯定唔會借畀你！」祖兒反問：「真係？」阿Sa再次肯定答案。

Kenny隨即問阿Sa可有在霆鋒身上獲得甚麼，阿Sa笑說：「個機率好低，唔好嘥時間！」祖兒直言想過第2個會找老闆，但感到害怕，阿嬌問她怕甚麼，祖兒笑說：「加長份約！」引來全場大笑。