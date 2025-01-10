挺巨肚自認為食 黃翠如新春後停工安胎

藝人黃翠如昨日挺巨肚現身活動，她自言懷孕後變得嘴饞，預計農曆新年後停工便會放縱大吃大喝，對於之前在社交網晒粉紅蝴蝶結BB鞋而引來懷B女揣測，她笑言BB鞋只是贈品，沒有任何暗示。

黃翠如昨日以露肩裝出席荷里活廣場舉辦的「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」，她笑言全身只有肩膊最瘦，問到上圍升Cup多少時，她說：「我冇度，只係度過肚圍，依家已經過90cm，我好鍾意對住塊鏡掀起件衫欣賞個肚，覺得好圓好搞笑。（重咗幾多？）最近唔想磅重，如果冇重會好擔心，重得多又會有自卑感，覺得自己真係好師奶。」她指老公蕭正楠近期刻意減肥，跟自己形成對比。除了身體變化外，翠如表示自從懷孕後變得嘴饞：「依家好鍾意出街食飯，好想試唔同餐廳，同埋對食好有想法。」

冧讚蕭正楠超級體貼 翠如大讚老公對她體貼入微，上班以外，會包攬家中所有家務及下廚：「佢唔會呻辛苦，但有日佢放低我喺超市行，佢返屋企砌床，砌到隻手損晒，同我講：『我今日真係太辛苦，可唔可以讚吓我？』」提到翠如之前在社交網晒出粉紅色蝴蝶結BB鞋，被指暗示BB性別，她即解釋：「BB鞋係贈品，我一件BB衫都未買。（幾時公開BB性別？）要問吓長輩意見。」她指以自己性格，未必會搞Baby Shower，可能連大肚寫真也未必會找專人拍攝，只由自己兩口子操刀。至於懷孕周數及預產期，她未有透露，解釋長輩教導這方面要少講為妙，免給BB壓力，至於何時停工安胎？她預計農曆新年後，笑言屆時便可以放縱吃喝，而本月19日的無綫頒獎禮，她仍未決定是否出席，要問公司及視乎自己當時的狀態。