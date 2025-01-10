陳豪獎座多到租倉擺 張曦雯放聲氣 擸視后即場求婚

藝人張曦雯（Kelly）與陳豪昨晚現身盆菜宴，Kelly曾揚言若今年登上視后寶座會考慮結婚，男友即拍片教海外親友投票，她笑言不排除上台領獎時主動求婚。獲獎無數的陳豪則表示若再奪視帝，要租倉放獎！

無綫昨晚在將軍澳電視城筵開約120席舉行《TVB職藝員新春盆菜宴2025》，除了主席許濤及高層曾志偉和樂易玲外，逾250位藝人參與，包括陳豪、譚俊彥、張曦雯、林夏薇、羅子溢、張振朗等，場面熱鬧。許濤在台上宣布好消息，各部門會加人工。

Kelly表示已好幾年沒參加公司盆菜宴，今次特地從深圳趕回來，順道為「最佳女主角」拉票。提到其外籍男友在網上拍片教身在美國的親友投票，Kelly稱能夠得到男友和其家人助力，令她見到希望，問到男友是否嫁得過？她笑說：「之前講過話攞獎會考慮嫁。（所以佢出盡力？）係呀！為咗我可以考慮一下。（攞到獎你向佢求婚？）都可以考慮，睇吓我會唔會喺台上跳掣，有咁嘅衝動。」另一視后候選人林夏薇透露之前好幾次的「最佳女主角」拉票活動都撞上工作未能出席，所以想藉今次活動與台前幕後聚一聚，問到可有信心獲獎？她坦言一半一半。

鎖定目標捧「最佳劇集」 此外，陳豪與譚俊彥同憑劇集《企業強人》入圍「最佳男主角」10強，他們指最想《企》劇獲「最佳劇集」，屆時可齊齊上台，譚俊彥指除了香港區，還有馬來西亞及大灣區的「最佳男主角」，因此不用爭。問到獲獎無數的陳豪是否已集齊一套？他笑稱不記得攞過甚麼獎，問到是否多到要租倉放獎？他笑說：「如果繼續畀我咪租倉，哈哈！（太太陳茵媺公開話你係心目中最佳男主角！）身邊嘅人一定係撐自己，所以我咪咁愛佢囉！」