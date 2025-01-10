正面交鋒 苦肉計得米 楊紫新劇登頂 「9連叩」撼贏白鹿

內地扛劇女神楊紫、白鹿的新劇日前同日首播，二人來個正面較量，楊紫新劇在播放量方面勝出，在播放平台破了播放量及廣告兩項紀錄，而她劇中的 「9連叩」喊戲更令觀眾揪心。白鹿雖然愈戰愈勇，但老闆于正誇讚她「單扛」全劇，囂張惹反感，讚她變成害她，不過劇集開播後見真章，輸給楊紫亦理應心服口服。

陸劇女神楊紫與李現再度合作的古裝新劇《國色芳華》，跟白鹿與敖瑞鵬主演的仙俠愛情劇《白月梵星》打個正着，本月7日齊齊首播，以楊紫的《國》劇略勝一籌，除了獲得40個品牌贊助、刷新芒果TV招商及新劇預約人數紀錄外，更於首集播映20分鐘時收視已登頂，熱度破億，壓倒白鹿的《白》劇！不過戰況激烈，昨日兩劇熱度緊貼，縱使楊紫來勢洶洶，但白鹿未必輸硬。

楊紫之前在《長相思》兩季中已脫離傳統古偶甜女主的呆板演技，《長》劇之所以爆紅，是因為她的演出有靈魂，沒有淪為戀愛腦女主角，雖然第2季播出時因多角戀劇情太煽情致口碑下滑，但楊紫的演技依然備受肯定。她在《國》劇的表現更上一層樓，飾演商家之女「何惟芳」的她，本是父母的掌上明珠，為了救病重的母親而向為官的劉家求貢藥，被迫下嫁劉家之子，惟大婚之夜遭新郎冷言譏諷，她沒落淚，反而笑着，卻讓觀眾更加心痛。劇中有一場楊紫的侍婢被推落河致死，她跪地求父親相救，更向地連續叩頭9次，看得令人揪心，拍攝時她真的額頭落地，一Cut機即照鏡看額頭有否受傷。另一場楊紫博可憐的「自設捉姦戲」，同樣以多個表情層次及淚功令觀眾動容，加上此劇妝容、場景都很高質，劇情緊湊，播映後獲網民洗版激讚。

于正「靠害」誇讚愛將 至於白鹿本來開頭形勢不俗，跟男主角敖瑞鵬的預告片播出後，流量一度破800萬，劇迷都期待她跟楊紫一拚，不過觀乎她在《白》劇的演技，雖然有進步，但始終未擺脫扮可愛、賣萌表情，演技相當單一。在一場對着神主牌的獨腳戲中，她被網民批評似唸書，認為她說對白欠缺感染力及感情，跟楊紫的演技差得遠，只勝在跟敖瑞鵬顏值加分。

其實白鹿非常重視《白》劇成績，拍攝時很搏命，她指古裝跟時裝戲各有難度，拍古裝就是頭套一個比一個重。有次她拆下假髮後，發現頭皮發紅，甚至還長了膿包流水，不過她還是覺得很值得，而整體造型拍起來好看，符合劇中情景。在劇集首播當日，她一次過晒出30張花絮照造勢，更獲一眾曾合作的好友曾舜晞、范丞丞、宋雨琦及王星越等豪花6位數字包場助攻。不過，白鹿老闆于正在社交網晒出包場的截圖後，遭粉絲嫌棄他只花了1.5萬元人民幣（約1.6萬港元），嘲他孤寒，而他日前在社交網留言指白鹿「單扛」劇集，捧起了多位男主角，此番言論惹來網民反感，愛她變成害她！

白鹿 楊紫在《國色芳華》中 「9連叩」，叩到額頭出血（左圖紅圈示）兼喊到雙眼通紅。 白鹿與敖瑞鵬的顏值為《白月梵星》加分。