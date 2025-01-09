韓劇之爭 硝煙四起 全智賢玩諜戰 硬撼金秀賢「翻身作」

今年韓劇界風起雲湧，不少紅星擔演的重頭劇陸續釋出預告片！全智賢變身外交官霸氣登場，拍檔姜棟元以型爆特工Look護花；金秀賢則在另一部新劇中靠老翻市場重獲新生！

韓劇天后全智賢繼3年前口碑不濟的韓劇《智異山》後，今年再戰韓劇界，夥拍「元祖男神」姜棟元合演的串流平台劇《暴風圈》（前譯：《北極星》）將於下半年上架，近日率先公開預告片造勢。該劇以諜報為題材，講述全智賢飾演的韓國外交官兼前任駐美大使，與國際特工姜棟元，聯手揭開威脅朝鮮半島和平的恐怖襲擊真相。全智賢甫現身即氣場強勁，與型爆特工姜棟元並肩作戰，令劇迷引頸以待。

該串流平台同步公開金秀賢孭飛的另一部重頭劇《山寨人生》，內容講述他經歷1997年亞洲金融風暴後變得身無分文，轉戰老翻市場博翻身，並與女主角趙寶兒一起揭開假貨市場的黑暗面，預告片更有金秀賢的咀戲，同樣令人期待。

池昌旭踏復仇之路 至於型男玄彬與合作韓劇《愛的迫降》定情的孫藝珍升呢父母後，便專注拍戲賺奶粉錢，他將藉夥拍鄭雨盛演出的串流劇《韓國製造》回歸劇界。此外，男神池昌旭與韓團EXO成員D.O.及李光洙合作的《操控遊戲》，則講述含冤入獄的池昌旭，發現事件是由一名神秘人精心策劃的陰謀後，便踏上復仇之路。而朴恩斌與影帝薛景求合作的醫療劇《狂醫魔徒》落實3月上架；去年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫，與女星IU合演的新劇《21世紀大君夫人》則安排年底播出。