暢所欲玄：行車風水改運技巧

汽車的外觀、顏色、車牌號碼都會對車主的運勢產生一定影響，在購買和使用時，需要根據風水學的原理來選擇。

首先，汽車的外形、顏色、內飾等，所屬的五行完全不一，例如帶圓形元素的車輛所屬五行為金，而白色與乳白色系列車輛也屬金。選擇適合自己八字的車型與顏色，能使車主的運程更上一層樓。

其次，一般人認為，「8」與「發」同音，代表吉祥喜慶。從風水學角度，「8」字代表坤卦，有吉祥好運之意，所以很多朋友在選擇車牌時，會考慮6、8、9之類，但這些數字未必適合所有人。車牌號碼與車主自身所缺的八字喜忌五行能相補，則會愈開愈順，如意吉祥。以下是五行對應的車身顏色及車牌數字：

木：1、2屬木。對應顏色為青、綠色系列。

火：3、4屬火。對應顏色為紅、紫色系列。

土：5、6屬土。對應顏色為黃、土黃色系列。

金：7、8屬金。對應顏色為白、乳白色系列。

水：9、0屬水。對應顏色為黑、藍色系列。

最後，為了裝飾愛車，令車內環境更美觀，選用特別設計的車掛，不僅具觀賞價值，最重要是富有出行平安、順利吉祥的寓意。

玄學名師黃楚淇