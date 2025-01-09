戴鑽戒 依偎神秘男 龔嘉欣突晒婚照：Yes,I do

片中所見，嘉欣與未有露面的「新郎哥」並肩而行，隨後對方更為她戴上鑽戒。嘉欣甜笑依偎在新郎的胸膛，於美景下頭貼頭甚是親暱，影片結尾還有「Yes,I do」的字句，即引起網民熱議。嘉欣配文寫道：「謝謝你來到我的世界，WMXGHZYSQN，屬於我們的一個小故事，希望會為你帶來驚喜。」此「婚訊」一出，便有不少網民送上祝福，就連圈中好友黃翠如都留下心心眼的表情符號。