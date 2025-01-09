戴鑽戒 依偎神秘男 龔嘉欣突晒婚照：Yes,I do
無綫花旦龔嘉欣日前出席公開活動時才表示已有了解中的對象，前晚即無預警在社交網Po出一條身穿婚紗的影片，疑似閃婚，瞬間震驚網民。
片中所見，嘉欣與未有露面的「新郎哥」並肩而行，隨後對方更為她戴上鑽戒。嘉欣甜笑依偎在新郎的胸膛，於美景下頭貼頭甚是親暱，影片結尾還有「Yes,I do」的字句，即引起網民熱議。嘉欣配文寫道：「謝謝你來到我的世界，WMXGHZYSQN，屬於我們的一個小故事，希望會為你帶來驚喜。」此「婚訊」一出，便有不少網民送上祝福，就連圈中好友黃翠如都留下心心眼的表情符號。
拍檔心急催嫁
不過，其實嘉欣今次是參與歌手張馳豪的新歌MV拍攝，她近年先後於綜藝節目《拍檔廚房》以及個人社交平台上大晒廚藝，近日首度主持飲食節目《在家宴客50道菜》，她的拍檔大讚她內在美與外在美兼備，更搞笑大叫：「搞錯呀，仲未嫁？」似乎戥她心急。
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