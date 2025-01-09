佘詩曼6招逆齡 瑜伽騷22吋腰

視后佘詩曼在新劇大晒22吋「佘腰」，身形Fit到漏，原來她多年來未有忍口，而且晚晚食消夜，僅憑6招獨門秘方成功凍齡，認真利害！

佘詩曼（阿佘）偕內地女星宋軼及李純主演的都市劇《麻辣商驕》（原名《今天的她們》）正在港熱播，連日來在社交網落力宣傳，先後上載多張瑜伽及健身劇照，盡晒零贅肉玲瓏身段，引起網民熱議。

阿佘在劇中扮演「梁清然」一角，她坦言十分喜歡這個角色：「佢性格好自律，善用時間，唔會嘥多一分鐘去做無謂嘢。」今晚播出的一集中，她以瑜伽裝束狂做運動，大晒凍齡Body。見她在墊上做出多個伸展動作，盡騷臂力及平衡力，隨後邊用太空漫步機邊傾電話談公事，22吋超結實「佘腰」盡現眼前，相當吸睛！

晚晚消夜 原來現實中的阿佘相當饞嘴，不似角色般嚴控飲食，她更自爆晚晚食消夜，卻依然保持完美體態，令人既妒且羨。她深信「沒有肥胖與醜陋的女人，只有懶惰的女人」，故多年來十分注重身材管理及護膚，即使幕前工作疲憊不堪，仍從不偷懶，靠6招Keep住凍齡美肌及少女身形，包括少吃多餐、做運動、早晚各敷面膜一次、徹底卸妝洗臉4次、薯仔切薄片敷眼及減少化妝，Fans們不妨跟着試試。