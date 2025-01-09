中娛星動：扮女飛賊失手？ 范冰冰造型炒車 激似奸角「梅超風」

內地女星范冰冰近年集中火力向外地發展，最近出席活動時穿低胸裝性感上陣，惟妝容和髮型嚴重「炒車」，被網民嘲笑與《射鵰英雄傳》的癲狂角色「梅超風」撞樣，亦有人認為她其實是模仿女星張曼玉經典作《女飛賊再現江湖》的造型。

范冰冰早年捲入逃稅風波令事業受挫，近年主力向外發展，參演不少電影及出席世界各大影展增加曝光率，決心收復失地。日前，網上流傳一段她身在外國出席發布會的影片，見她身旁有外籍男士相伴，而她明顯經過悉心打扮，身穿緊身低胸連身服亮相，腰間以金色飾物作點綴。

被嘲年紀大失光彩 冰冰這個前衞造型盡顯其豐滿身材，而一頭黑髮加上束髮帶充滿懷舊風，令臉龐兩邊的蘋果肌非常突出。不過，網民似乎不太受落，指其妝容和髮型嚴重「炒車」，慘不忍睹，更似足劇集《射鵰英雄傳》經典角色「梅超風」的偏執癲狂形象，紛紛留言嘲諷：「我以為就我一個人說像梅姐，果然大家的看法一樣」、「梅超風轉世了嗎？」另有網民認為她其實是模仿張曼玉在經典作《女飛賊再現江湖》（《Irma Vep》）的造型，以此致敬。

有網民指出冰冰的造型經常出事，應另請高明為她設計形象，亦有人提出：「主要是臉沒有以前的膠原蛋白了，就是通俗點歲月不饒人，女人就怕老，年齡大了即使把戰袍披上也沒那麼有感覺了。」