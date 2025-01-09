娛圈單打：咸豐女神大執樣 完美演繹點攞獎

90年代經典電影《人鬼情未了》女主角狄美摩亞，行年六十有二，終於打破齋缽，憑去年話題作《完美物質》首奪金球獎喜劇組最佳女主角。她喜形於色，坦言入行45年，演技從未獲得肯定，甚至被嘲為「爆谷片女星」。今次一償宿願榮登影后，可謂遲來的春天！

嗱，有心唔怕遲，證明荷里活冇年齡歧視，幾好吖！事實上，阿姐佢Keep得非常好，身材零贅肉，穿上貼身金色晚裝裙極之養眼，絲毫不輸同場嘅後生女！亦證明佢好努力健身做運動！之不過，由《人鬼情未了》一直睇住佢大嘅一代觀眾，今番見證佢上台領獎，竟然有既熟悉又陌生嘅感覺！真係百味紛陳，不得不嘆句醫美偉大！

鬼咩，狄美摩亞雖然皺紋都唔多條，蘋果肌異常飽滿，但橫睇掂睇、左睇右睇，都覺得佢個樣唔同晒！查實幾年前，阿姐佢已被人話面容膠化，整容整到阿媽都唔認得！計本欄話齋，莫講話令壽堂唔認得自己個女，前夫布斯韋利士就算冇患失語症，恐怕亦唔認得眼前人就係當年嬌妻！

傳聞狄美多年來豪擲逾250萬港元整容，包括拉面皮同隆胸。家陣醫美昌明，可能唔使再血淋淋動刀，定期打幾針就可以回春！咁就難怪，阿姐佢演繹《完美物質》入木三分啦！電影講述年華老去嘅女主角，被迫退下電視台主持一職，於是孤注一擲接受革命性黑市回春療程，招致可怕後果。

佢坦言同女主角一樣有容顏焦慮，曾因為介意外界目光，一度患上厭食症同酗酒，幸近年學懂放鬆，不再執着。講係咁講啫，若然真係不再執着，又點會整容整到面目全非吖。