陳曉華否認遭「迫遷」 提朱敏瀚亂晒龍

藝人陳曉華與緋聞男友朱敏瀚傳遭棒打鴛鴦，昨日陳曉華現身記者會，問到朱敏瀚如何與她補祝生日，她即「暴走」答到亂晒龍，又為被指搬離愛巢一事解畫。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本月19日舉行，「飛躍進步男、女藝員」10強周吉佩、阮浩棕、陳曉華、戴祖儀（Joey）與陳楨怡等昨日齊集將軍澳電視城，陳曉華與Joey受訪時表示沒信心攞獎，更搞笑「賣慘」拉票。Joey自嘲「女飛躍」候選前輩，已候選5、6年，反而最想攞「最佳電視歌曲」獎，因可上台唱歌。談到日前在廣州騷幾乎走光？她說：「打底衫兩邊膠紙甩咗，好彩用手撳住。」

冇食生日飯 陳曉華日前30歲牛一如願在工作中度過，問緋聞男友朱敏瀚有何表示？她即「暴走」語無倫次說：「我冇朋友㗎！冇人發短訊畀我。（佢點同你補祝？）好多人都發短訊畀我，祝我生日快樂，但我全部冇覆，因為我冇朋友。（好耐冇見佢？）好多朋友都好耐冇見，生日都同唔到佢哋食飯。」有報道指高層「棒打鴛鴦」，並指她搬離愛巢？陳曉華表示最不開心是混亂的車廂被拍下，澄清當時只是在執拾車廂，不明白為何會有這樣的報道。

至於周吉佩睇好阮浩棕奪「男飛躍」，讚他在《異空感應》表現出色；阮浩棕自言抱平常心，撐冼靖峰更大機會得獎，但兩人是同校師兄弟，跟師弟爭獎有點尷尬，問可覺終於搣甩「上等人」梁舜燕孫仔的稱號？他說：「網上好多人叫我『上等孫』，冇介懷過。」