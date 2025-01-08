泰妍自薦獻唱被拒 冇得演出家族騷

韓團東方神起、Super Junior（SJ）、少女時代（少時）、Red Velvet及EXO等所屬的SM事務所將於1月11及12日一連兩日假首爾高尺天空巨蛋舉行家族騷《SM LIVE》，慶祝創社30周年。SM早前宣布少時隊長泰妍及Red Velvet成員Wendy不會參加演唱會，但未有解釋原因，泰妍前日在官方社交平台表示：「我本來想為大家送上帥氣的演出，跟公司說想準備兩、三首歌，然後正在等待答覆，但結論是因為沒有為我準備而無法參與。」Wendy亦向粉絲表示：「跟公司已經在1個月多前說好了，但現在才公布，應該有很多ReVeluv（Red Velvet粉絲名）想看Red Velvet的5人演出，很對不起。」