醉闖鄰居寓所 吉澤亮遭廣告商解約 面臨巨額賠償

曾演真人片《銀魂》及《東京復仇者》的30歲日本當紅男神吉澤亮，日前被爆酒後擅闖民居後，惹來周身蟻。其代言啤酒廣告火速割席，與他提前解約，恐要面臨巨額賠償。

有「國寶級型男」之稱的吉澤亮，有樣又有演技，近年吃香藝能界。向來形象健康的他，前日卻驚爆酒後闖禍，涉嫌於去年12月30日醉酒後闖入女鄰居的家。案件正在調查，他不排除會被落案起訴。

事發一周後才曝光，其所屬事務所Amuse前日發聲明道歉，並交代事發經過，透露前一天吉澤亮與友人在家飲酒。友人離去後，他人有三急，由於當時鄰居大門沒有上鎖，因而未有為意誤入屋內。他在鄰居家中逗留約5分鐘，除借廁所外，並未對對方造成任何身體傷害或財物損壞，而事發後他已搬走。

孭飛電影或押後上映 雖然事務所急忙為吉澤亮撲火，但其代言的啤酒廣告商火速與他割席，昨日宣布提早解除合約。吉澤亮的照片已從品牌官方網站刪走，只餘下另一代言人橋本環奈，他將面臨逾千萬日圓巨額賠償。而他主演下月開畫的新片《吸吸吸吸吸血鬼》亦不排除會押後上映。他又被翻舊帳，近年疑有酗酒惡習，無酒不歡。4年前，他主演大河古裝劇《直衝藍天》時，便自爆每晚要靠酒精才能入睡。