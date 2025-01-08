暢所欲玄：化解犯太歲

2025乙巳蛇年犯太歲者包括：蛇、豬、虎及猴，可佩戴化太歲吉祥物。

蛇（犯本命年太歲）：生活出現不少變化，易胡思亂想，也會影響決策能力。最適宜辦喜事，有助化凶為吉。另外，也會影響健康運，避免參加任何高危的活動之餘，主動捐血或洗牙也有化解之用。（有利生肖飾物：雞及牛形飾物）

豬（沖太歲）：在各種犯太歲類別中，以沖太歲的變化最大，容易涉及各種人生大事，例如轉換工作、置業、搬遷、結婚或分離等。其中，感情關係最受影響，已有伴侶者如沒有計劃結婚或生兒育女，容易出現感情上的重大衝擊，主動訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，皆有助穩定關係。單身者則容易開展感情，但較難穩定發展。（有利生肖飾物：兔及羊形飾物）

虎（刑太歲＋害太歲）：刑太歲主有輕微麻煩及是非，凡事低調為佳。害太歲影響相對較輕微，主有陷害之意，易有小人作祟，謹記少說話、多做事便可。（有利生肖飾物：馬及狗形飾物）

猴（刑太歲＋破太歲）：刑太歲主有輕微麻煩及是非，容易影響人際關係。破太歲有破壞之意，代表固有關係容易遭受破壞或與人反目。流年宜加倍注意言行舉止，慎防禍從口出。（有利生肖飾物：鼠及龍形飾物）

堪輿學家麥玲玲師傅