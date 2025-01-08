Tyson Yoshi露半球變商機 張敬軒加把口 秒成「墊」靶

歌手Tyson Yoshi日前於「叱咤頒獎禮」露出巨型「南半球」，澎湃而結實的胸肌惹人垂涎，連香港出產的AV女優素海霖都模仿他的穿搭方式，更甘拜下風，自愧不如。

Tyson的「南半球」成為一時熱話之餘，同時亦為他帶來新商機，Tyson前日竟公布把自己的「露半球」Look製成滑鼠墊，在網上出售，力Sell「胸前偉大」，喪玩性感趣味，盛惠98元一個，更推出優惠孖裝，成功引來搶購潮。

網民群起支持 Tyson的滑鼠墊更成功吸引前輩張敬軒的眼球，軒仔不禁留言：「你唔好咁癲喇。」誰知，Tyson企圖趁機加推產品，分享一張抱起張敬軒直豎拇指的合照，並畫出滑鼠墊形狀表示：「Make One Like This？（整個咁樣嘅？）」隨即引來大批歌迷湧入，表示支持加推新產品。眼見網民來勢洶洶，張敬軒亦未有再回應，怕是唔知點收科！