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龍門陣
鍾晴李芷晴拋胸辣舞
鍾晴（右起）、李芷晴與羅雪妍穿上火辣晚裝鬥靚。
無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一眾演員感情甚好，近日幾位小花鍾晴、李芷晴及羅雪妍組成「接龍女團」，在社交網拍片大跳辣身舞。3女齊齊以黑色晚裝上陣，不停搔首弄姿，當中李芷晴拋線頭，羅雪妍則Deep V到肚臍，但都不及鍾晴誇張，身穿喱士Top若隱若現，跳舞期間更疑似出現離罩情況，相當牙煙！
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