Ian冇份網民𢱑頭 AL姜濤踩入韓流騷同Rain鬥舞

人氣王姜濤與Anson Lo（AL）將躋身韓流騷，孖韓國天王Rain與男團東方神起等同台演出，但剛於叱咤榮膺「3料歌王」的隊友Ian則冇份。而Ian身兼曲詞編唱的電影插曲昨日公開，他透過英文歌詞唱出角色的真摯感情。

男團MIRROR兩大人氣王姜濤與AL再次為港爭光，將於本月18日在澳門出席韓國電視台SBS舉辦、結合頒獎典禮與演唱會的年度K-Pop音樂盛會《SUPERSOUND FESTIVAL》，繼登陸日本音樂平台「THE FIRST TAKE」後，兩人首度現身韓國音樂舞台，跟韓國天王Rain、男團東方神起及女團MAMAMOO等同台演出，進一步邁向國際！

曾揚威《MAMA》 不少Fans為兩人躋身韓流騷鼓掌，留言：「我哋香港天團頂流終於要去韓國一展身手，港娛開始反攻亞洲喇！」有網民則奇怪為何沒有邀請最近人氣高企的叱咤「3料歌王」Ian。其實AL年前曾在韓國年度盛事《MAMA音樂頒獎禮》勇奪「最佳亞洲新人」殊榮，當時已令Fans相當驚喜！

另外，Ian主演的電影《久別重逢》最近正在上映，他身兼曲詞編唱的插曲《Tides》昨日公開，他手執結他，透過全英文歌詞唱出角色「少年蘇昇華」的真摯情感。另外，飾演「少女夏文萱」的許恩怡戲中由頭帶到尾，俘虜大批男Fans，跟她最多對手戲的Ian驚嘆：「唔知點解佢有咁高能量值，無時無刻都帶到歡樂畀身邊人。」