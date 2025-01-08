港姐三甲出招鬥靚 倪樂琳「下衣失蹤」 梁嘉莹黑絲截擊

港姐倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤工作量及曝光率一般，幸而3人由參選至今都是網上活躍分子，不時出Po「露面」，日前她們各自出招搶Fo，倪樂琳玩「下衣失蹤」，梁嘉莹及楊梓瑤則分別晒肩露腿，同樣吸睛。

應屆港姐冠軍倪樂琳和亞軍梁嘉莹由參選至今都不時跟網民互動提升人氣，相當識玩。倪樂琳明顯工作較多，之前更首次到內地主持節目，坦言緊張又期待，她於社交網分享工作照，配文：「遇到了很好的前輩們和很好的工作人員，教會了我很多東西，自己也從他們身上學習到很多，也讓我在湛江留下了特別特別美好的回憶！」

楊梓瑤「浴」照搶鏡 日前倪樂琳又分享性感照，雖然上身穿了密實白色長袖衫，但居然玩「下衣失蹤」，大晒白滑「絕對領域」，網民看後都大讚好索。由於手機擋住了她半邊面，有人認不出她，在留言區表示：「好像港姐冠軍啊！」她亦抵死回應：「很多人說我們有點像！」相當搞笑。而亞軍梁嘉莹向來得網民歡心，之前她晒出多張身穿紅裙及黑絲的靚相，大騷美腿和香肩，甚懂擺甫士的她，表現出性感誘人一面。

至於季軍楊梓瑤亦不甘示弱，以黃色比堅尼誘惑網友，請大家眼睛吃冰淇淋，不讓冠亞軍專美。她在社交網分享出浴照，蹲坐在池邊準備浸浴，纖腰及心口一覽無遺，非常養眼。