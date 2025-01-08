「烏龍王」失而復得 容祖兒飛甩名貴耳環 總動員搜索

樂壇天后容祖兒向來是「烏龍幫」幫主，早前在內地拍攝綜藝節目期間，在台上一度遺失名貴耳環，要勞動同組的薛凱琪、衛蘭及泳兒等地氈式搜索，幸最終失而復得，即時笑番。

歌手容祖兒、古巨基、泳兒與薛凱琪等，最近為內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》任嘉賓，大唱經典靚歌，想不到中途發生小插曲！出名烏龍的祖兒，與多位歌手跳唱張學友、王菲的《非常夏日》後，發現左邊耳環不見了，同組的薛凱琪、衛蘭、周筆暢、黃子弘凡及擔任「飛行嘉賓」的泳兒，總動員在台上作地氈式搜索，坐近台邊的觀眾亦落力幫忙，最後泳兒及周筆暢同時發現，並由泳兒拾起物歸原主，事後祖兒笑晒表示耳環太鬆才出事。

即興加料爆笑彈 今次全場齊心幫忙，全因祖兒人緣好，她錄影期間經常成為「搞笑擔當」，與黃子弘凡合唱《刻不容緩》時，明明在台下說慢歌不要動作太多，但一上台就加了一個大動作對望，令工作人員笑爆嘴！另外，當她得知陳小春與草蜢將合唱，即為他們改隊名「春春欲動」，好不好笑見仁見智，但祖兒自己笑咗先，氣氛夠晒歡樂。