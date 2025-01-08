舊作蝕到入肉 劉昊然不容再失 靠周潤發搶聲勢

內地藝人劉昊然去年破格演出電影《解密》，可惜票房慘淡收場！近日，他與王寶強主演的新作《唐探1900》推出新預告片，陽光形象大獲好評，再加上得到影帝周潤發加持，令影片未上已成熱話，劉昊然有機會憑此一洗頹風！

賀歲片《唐探1900》將於大年初一在內地上映，該系列一直走喜劇路線，創出不少爆笑名場面。前日，《唐》片上載官方預告片，同時官宣全部陣容，意外發現好多熟悉面孔，除了兩大男主角王寶強和劉昊然之外，還有影帝周潤發、張新成、荷里活性格影星尊古錫（John Cusack）等，陣容強勁！

而今次新片亦會延續喜劇風格，非常符合春節氣氛，周潤發的驚喜加盟，更成為網民熱話。在最新預告片中，飾演唐人街話事人的周潤發以黑、白西裝造型上陣，雖然他僅有約5秒鏡頭，但其動作和眼神已成功搶奪內地網民的視線，秒勝男主角劉昊然，有周潤發助陣無疑令電影更有睇頭！

與王寶強組「搞笑孖寶」 至於劉昊然於前作《解密》中需要以中年形象示人，為求造型逼真，他花了不少心思，畫上高髮線之餘，更戴上娘到爆的超細框眼鏡，可惜觀眾不太受落，票房只收3.34億人民幣（約3.55億港元），遠遠不及該片接近5億人民幣（約5.31億港元）的投資額，可謂血虧！相反，劉昊然於《唐》片中飾演喜歡查案的角色「秦福」，重拾陽光形象，跟舊拍檔王寶強組成的「搞笑孖寶」，令觀眾大呼期待。有內地媒體更預測該片票房大有機會超越前作《唐人街探案3》的45.22億元人民幣（約48億港元）之紀錄。而該片亦將於2月13日在香港上映。