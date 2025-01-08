宋妍霏自曝情侶印記 竇靖童彈弓手洩蜜 疑似出櫃

天后王菲的女兒、內地歌手竇靖童，雖然演藝成就跟母親仍有一大段距離，不過戀聞就青出於藍，緋聞對象層面極廣，先後傳出與影后、日模、幕後、男歌手甚至中年大叔有曖昧。她最近更疑似跟「內地泫雅」宋妍霏官宣同性關係，被挖出種種「愛的證據」！

剛剛踏入28歲的竇靖童（童童），曾先後跟內地兩大影后周迅及周冬雨、日模水原希子、女星Angelababy的混血女時裝設計師Rebecca、女導演李孟橋、香港男音樂人蔡智光，甚至中年大叔傳緋聞，而她日前上載一張充滿戀愛意味的照片，迅即登上熱搜！相中是一對刺繡孖妹，奇怪的是她隨即秒刪圖片。正當網民覺得耐人尋味之際，跟韓星泫雅撞樣的29歲混血女星宋妍霏在社交網上載一張自拍照，她身上服飾的刺繡圖案，正正跟童童貼文中的圖案一樣，疑似隔空傳情！消息瞬間成為網上熱話，大批網民議論紛紛：「這肯定是情侶款啊！太明顯了」、「這是暗戳戳秀恩愛呢，沒想到啊！」

撐枱腳被撞破 為了進一步證明「童霏」關係匪淺，網民進行搜證，發現兩人大量洩「蜜」證據。雖然童童愛作中性打扮，宋妍霏則偏向女性化造型，但她們身上卻出現同款Cap帽、聯乘版波鞋、手機殼及背囊等，當中不乏頸鏈等情侶飾物，總之由頭撞到落腳，可見雙方品味一致。

除了打扮似到足外，網民繼續爆料指「童霏」不時蜜會，有人曾於2023年在澳門一間餐廳偶遇二人撐枱腳，當時她們面對面坐，邊食邊聊天，坐姿及神態盡顯親暱。去年3月，她們又被發現飛抵新加坡觀賞美國天后Taylor Swift的演唱會，文中形容「兩人坐在一起，跟音樂齊搖擺，不時在耳邊說悄悄話，笑容似熱戀的小情侶。」至去年10月，有內地傳媒拍得她們在屋簷下避雨的浪漫一幕，童童出手為宋妍霏擋雨，即使膊頭濕透亦懶理，受寵的宋妍霏以深情的眼神望着她。

有指二人是在社交場合或共同朋友介紹下混熟，亦有可能是拍攝內地劇《她的生存之道》時生情，劇中童童飾演拳手，在尋母的旅程上邂逅「百變女郎」宋妍霏。該劇目前尚未播出，而導演正是較童童年長12歲的李孟橋，雙方曾因合拍電影《只是一次偶然的旅行》而傳出在外地秘婚，不過李導已否認其事。傳出緋聞後，宋妍霏因童童的熱度被起底，她曾被拍得出入女同志吧，而過往的緋聞對象全是男性，唯一公開承認的男友是演員張一山，但男方傳出劈腿，令宋妍霏怒斬3年情。