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韓國長壽男子組合神話的45歲隊長Eric，2017年1月與拍拖3年的女星羅惠美結婚，女方前年3月一索得男，Eric成為隊中首位人父。昨日有報道指其妻已懷有第2胎，預產期為今年春天。

今年移師日本福岡舉行的韓國《第39屆金唱片大獎》分別頒發「音源」及「唱碟」部門獎項，人氣韓團Seventeen勇奪唱碟部門的「大獎」；Solo碟銷量稱冠女歌手的女團(G)I-DLE成員宋雨琦，則贏得唱碟部門的「Solo女歌手獎」。

日本人氣王平野紫耀所屬男團Number_i，日前遭當地某化妝品公司在社交網發文中傷，批評他們離巢是「叛徒」，又指讚他們有型的人眼睛與耳朵爛掉。前日該化妝品公司發聲明為老闆失言道歉，並宣布結業。

曾演真人版《銀魂》的日本人氣男星吉澤亮，被爆去年12月30日早上涉嫌擅闖民居，他解釋前一晚飲醉酒斷片，人有三急才誤闖鄰居寓所；而他主演下月開畫的電影《吸吸吸吸吸血鬼》及6月上映的電影《國寶》不排除受影響。