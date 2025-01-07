李敏鎬新作口碑差 被轟侮辱女性

韓星李敏鎬主演首部以太空站為題材的新劇製作費不菲，但播出僅兩集已口碑不濟，除了因劇中CG太假、內容無聊而狂吸負評，更因台詞有辱女性而惹爭議！

韓國「長腿Oppa」李敏鎬相隔4年重返韓國公仔箱，夥拍「韓劇天后」孔孝真合演浪漫愛情喜劇《問問星星吧》，是首部以太空站為背景的韓劇，劇中包含大量CG元素，製作費高達2.65億港元。本來劇迷對李敏鎬的新作寄予厚望，加上女方過往主演的愛情喜劇均有收視保證，令外界對該劇睇高一線，沒料首兩集狂吸負評，收視不足4%，令人大跌眼鏡。

CG效果被彈

李敏鎬飾演以太空觀光客身份短暫停留在太空站的婦產科醫生，孔孝真則扮演守護太空站的指揮官，但李敏鎬的對白竟包括「努力考上醫大，結果只是每天看女人子宮，每天接生小孩」、「媽媽子宮就像酒一樣舒服」、「姨母們的胸又大又溫暖」等，引起爭議，有網民留言：「已經2025年了，居然還有這種侮辱女性、低俗的對白！」劇中的CG效果亦被批太假。而前晚播出的第2集中，還有男女主角在太空站看蒼蠅交配，以及李敏鎬為白老鼠進行手術的場面，同樣令觀眾大感不惑，勁彈情節無聊，難怪第2集收視只有3.8%。