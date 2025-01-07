暢所欲玄：太歲當頭坐 無福必有禍

2025年是乙巳蛇年，犯太歲的生肖有蛇、豬、虎、猴。肖蛇的朋友犯本命年太歲，運勢較為不穩，但情況沒有沖太歲那麼嚴重。由於乙巳蛇年的巳屬火，跟屬水的亥相沖，豬年出生的人容易發生小腸及膀胱問題。至於在公曆8月或申時出生的肖虎者和在公曆2月或寅時出生的肖猴者，要留意長輩與晚輩的健康。犯太歲的人可以去找法師書太歲符佩戴及拜太歲。

乙巳年風水的太歲位是宜坐不宜向，意思指太歲是吉星，能保佑所在地的人生活安樂，而跟太歲方位相對的神，卻是一位惡煞，能衝破太歲帶來的好運。如一幢大廈的出入正門向西北歲破方，即坐在太歲所代表的吉位上，跟吉神同居，當然是好的。如果大廈正門向東南方，則叫向太歲，主凶。由於乙巳蛇年的太歲方在巳（東南方），工作枱宜坐東南向西北，能得到吉星拱照，絕不可以坐西北向東南。另外，在太歲方可以貼或燒太歲符，藉此增強吉運及化解衰氣。

至於新一年要提防的方位有西北方的歲破、東方的三煞、東北方的五黃星病煞、中央方的二黑星病煞。歲破位可貼或燒太歲符化解，三煞方可貼或燒鎮煞符鎮之，二黑土煞及五黄土煞可以掛金屬風鈴或放六個圓形金屬幣化之。

玄學家黎宜銘師傅