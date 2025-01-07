蔡一智登六開P 靚靚獻肉嘴

草蜢成員蔡一智本月3日迎來60歲生日，人緣甚佳的他連日來獲多位圈中好友賀壽。日前，阿智在社交網上載與一班跑友慶生的片段，當中包括影帝周潤發及視后唐詩詠，發哥親自操刀拍片，帶領合唱生日歌，相當熱鬧！對於跑友們的盛情，阿智寫道：「多謝發哥和一班跑友為我預備的生日驚喜。」

張智霖送外賣冧妻 不少藝人在社交網分享參加阿智生日會的照片，包括容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、關智斌、古巨基、張智霖與太太袁詠儀（靚靚）、周勵淇等，可謂星光熠熠！阿Sa在社交網講述跟阿智的緣分，原來她因爸爸的工作關係，早於6歲時已與草蜢有過一面之緣，後來Twins入行不足一年舉辦演唱會，草蜢剛好是嘉賓之一，他們綵排時熱情地與阿Sa的媽媽打招呼，令阿Sa大感窩心。

至於張智霖與靚靚在生日會上齊齊向蔡一智獻吻，相當肉緊！而靚靚日前為馬來西亞賀歲片《OMG﹗阿媽有喜》宣傳時，放閃指當年懷孕時試過半夜三更想食三文治，張智霖二話不說就化身「外賣仔」滿足她，簡直冧到爆！