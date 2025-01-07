中娛星動：網上駁火留手尾 鹿晗直播舉中指 社交帳戶被封

內地男神鹿晗月前於直播期間豎中指，與網民展開罵戰，至昨日其多個社交帳戶被「禁止關注」，他所屬工作室立即道歉，希望大事化小，然而鹿晗事業已受影響，未知事件後續發展如何。

鹿晗近年人氣似乎不及以往，而他於去年11月29日進行網上直播期間，竟不顧公眾人物身份，與網民對罵，被指「你怎麼那麼醜」時，他突然高舉中指「回敬」，並大聲喝斥：「我就是這麼囂張，你能拿我怎麼辦？」舉動令人側目，不少人都認為他欠氣度。

除了與網民對罵外，鹿晗在直播期間的行徑亦令人嘩然，包括對鏡頭展示新穿的耳窿、嘴巴及眉上的釘環等，34歲的他像極一名反叛少年，被指精神狀態有點異常，有網民深信是醉酒所致。鹿晗甚至要求與他發生衝突的網民道歉，又立刻把帳號清空，而他本人卻毫無歉意，即使事件引發熱議及登上熱搜，他依然沒有站出來採取任何行動。

工作室表態道歉 事隔月餘，昨日鹿晗多個社交平台帳戶突然遭「禁止關注」，起初外界不明白是怎麼一回事，及後其工作室才發文表態：「代表鹿晗先生發布如下道歉：因在直播過程中，做出了不良示範，本人在此鄭重道歉，並願意積極消除因此產生的不良社會影響，承擔一個演藝工作者應該承擔的社會責任。之後我將更嚴格要求自己的行為，以實際行動來表達我對大家的歉意。」佐證其社交網帳戶異常原來與當晚的網絡暴力事件有關。雖然鹿晗已公開道歉，但暫時仍未知事件是否有「後續」，以及其社交帳戶何時解封，有推測指最少要「限流半年」，不少鐵粉都擔心偶像的前景。