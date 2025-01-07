林家棟豎紙牌做替身 古天樂拉隊谷戲 戀事大逼供

藝人古天樂與楊偲泳前日在深圳宣傳新片，期間反客為主，關心現場觀眾的戀事，相當搞笑！而片中與古天樂有激烈打鬥戲的林家棟正忙於拍戲，稍後才會「歸隊」到內地宣傳。

古天樂前日率領演員楊偲泳、林千渟及林家熙到深圳宣傳電影《惡行之外》，古仔所到之處都獲不少粉絲簇擁，爭相集郵兼索取簽名，相當受歡迎。

眾演員在戲院內跟觀眾互動，交流觀賞感受，其中一位觀眾問古仔，覺得跟林家熙、林家棟對打有甚麼不一樣？古仔笑說：「跟林家棟拍打戲很累，還因此受傷了，但跟林家熙打更累，因是在被阻攔的情況下去打，很多人擋着他，需要花更大力氣。」

跳手勢舞被考起 心情不俗的古仔，席間不忘跟觀眾聊天，又搞笑地反問一位觀眾：「你談戀愛了嗎？」當事人事後在網上留言指被嚇個措手不及，在現場不敢再問下去。而古仔拍宣傳短片時，應要求跳手勢舞，期間有點雞手鴨腳，連自己也忍不住笑。

至於同片的林家棟因現時忙於拍攝另一新片，故今次未有隨隊去深圳宣傳，但戲院門外有他的人形紙牌「助陣」。據知，大隊後日將再到內地宣傳，屆時家棟將「歸隊」同行。