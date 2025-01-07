歌手譚嘉儀近日在社交網分享到日本旅行的靚相，身穿和服的她猶如日劇女主角，美得讓人移不開視線。譚嘉儀自爆為了拍出最美一面，不惜在寒冷天氣下等候靚位，她說：「今次冬天着和服有另一番體驗，真係凍到僵咗，同埋好難影到相，因為假期真係好多人。」其和服造型吸引不少網民留言大讚可愛，看來捱凍也算值得。