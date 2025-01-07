1月7日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月07日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
譚嘉儀貪靚凍到僵
譚嘉儀為了留倩影，凍到僵都制！
歌手譚嘉儀近日在社交網分享到日本旅行的靚相，身穿和服的她猶如日劇女主角，美得讓人移不開視線。譚嘉儀自爆為了拍出最美一面，不惜在寒冷天氣下等候靚位，她說：「今次冬天着和服有另一番體驗，真係凍到僵咗，同埋好難影到相，因為假期真係好多人。」其和服造型吸引不少網民留言大讚可愛，看來捱凍也算值得。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250107-0107_00282_043/譚嘉儀貪靚凍到僵
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc