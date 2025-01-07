廖慧儀收起性感Sell貴氣 陳懿德最驚停工：少嘢做會病！

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》即將舉行，今屆新增「最佳男、女新人」獎項，藝人陳懿德表示有份入圍固然高興，不過最重要是工作多，她笑說：「少嘢做會病，千祈唔好停工！」認真勤力。

提名「最佳男、女新人」的陳懿德、廖慧儀、張馳豪及《中年好聲音》的譚輝智等，昨日出席拉票活動。陳懿德姍姍來遲，解釋指早前已安排了工作，需要兩邊跑，問她是否工作太多難以處理？她笑說：「少嘢做我會病，上次試過休息一個星期即刻病咗，所以千祈唔好停工！」去年提名「最具潛質新人」的她，對今次入圍「最佳女新人」感到高興，希望有零的突破：「其實過去一年有咁多工作同節目，加上今年有3個獎項提名，我覺得已經贏咗。」又表示仍未準備好當晚戰衣，不過預告會性感示人。

譚輝智「威脅」員工投票 身旁的廖慧儀表示有少許信心，對於入行4年仍能角逐新人獎感到很幸運，透露當日戰衣以簡單為主，問到會否擔心被對手的性感造型搶鏡？她說：「唔一定要性感先靚，我目標係着得高貴啲。」

譚輝智就透露正忙於綵排頒獎禮，沒有時間拉票，更講笑指自己公司員工會自發投票，沒有投票的會被記錄下來：「得閒會搵佢傾偈！」張馳豪則笑言以平常心對待獎項，但不會錯過任何拉票機會：「食多啲嘢，去餐廳拉票。」又透露即將拍攝新歌MV，會有大量舞步，但因為要綵排頒獎禮而欠缺充足時間排舞，難免有壓力。