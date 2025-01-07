娛圈單打：阿囡實在太作狀 男神冷淡唔暈浪

憑《蒼蘭訣》紅遍兩岸三地嘅「九五後」小花虞書欣片約不絕，劇集一部接一部，但跟劇中拍檔往往難以建立好關係，甚至疑似反面收場，奇唔奇？怪唔怪？在劇中與她組成「棣欣引力CP」嘅王鶴棣，最近在頒獎禮重逢「小蘭花」，不但沒有上演粉絲期待已久的甜蜜互動場面，反而不瞅不睬各有各玩恍如陌路，令CP粉大失所望。

有粉絲就話，棣棣並唔係扮晒蟹嘅人，例如對住《以愛為營》拍檔白鹿，即使戲早已下檔，雙方依然相見甚歡，曾在某活動相遇，中間夾住趙露思，一樣傾到雞啄唔斷。嗯，咁唔通真係某人嘅問題？

嗱，虞書欣跟男拍檔不咬弦嘅傳聞，都唔係第一次出現。另一港人熟悉嘅內地男星許凱，與她合作《祈今朝》，合體上綜藝節目玩遊戲做宣傳，點知許凱全程拒絕配合，仲黑口黑面指摘虞書欣玩遊戲動作出錯，踩到佢好痛。反觀許凱對住二搭嘅吳謹言從未試過咁不耐煩，做宣傳做到笑嘻嘻，何解對住虞書欣就換了另一副嘴臉呢？當時仲有虞書欣粉絲大罵許凱冇風度，觀乎連棣棣都咁冷淡，女方似乎都唔係無辜喎。

最經典一幕，就係出名好脾氣嘅舒淇都頂佢唔順，宣傳虞書欣也有份參演嘅《非誠勿擾3》時，因為虞書欣用極度娃娃音發言，嬌嗲程度超越志玲姐姐，加上說話內容太天真，搞到舒淇即場翻白眼。由於不和傳聞愈演愈烈，最後惟有由舒淇打圓場，喺社交網發貼，顯示自己正在追看虞書欣新劇，是非先至平息。

之但係，一個係偏見，兩個係巧合，三個都係咁，問題就好大機會出在阿囡身上囉。