獨家訪問：與胡鴻鈞續「兄妹情」？ 炎明熹傳過檔 搶攻甄濟如「地頭」

「樂壇小天后」炎明熹被無綫「冷處理」逾6個月，踏入新一年即瘋傳她將加盟Sony Music！網民反應兩極，但有指她轉會成數不高，皆因該唱片公司現時是「宇宙最強」甄子丹愛女甄濟如「地頭」，連屬該唱片公司旗下、跟炎明熹是好友的胡鴻鈞也直言：「未有所聞。」

炎明熹（Gigi）因續約問題被無綫雪藏大半年，去向成為焦點，近日網上有匿名人士出Po爆料：「炎明熹約滿無綫後，正式過檔Sony Music。」有網民力撐：「發展空間同自由度更大，可以好似陳柏宇咁同日本歌手合作，或者亮相日本音樂平台《THE FIRST TAKE》喎。」亦有人繼續批評她沒有飲水思源。

Sony Music至昨日截稿為止未有回應，不過Gigi加盟新東家利多於弊，皆因可自由亮相各大電視平台，亦可借國際唱片公司的助力，發展大中華市場，最吸引的是可以增加和外國歌手合作的機會。屬Sony Music旗下的胡鴻鈞，曾以「難得一見嘅天才兒童」大讚前師妹Gigi，在香港及廣州開騷都請她擔任個唱嘉賓，假如前師兄妹「重聚」，Gigi也多個人照應，但知情人士稱該唱片公司未必有空間再容納Gigi：「甄濟如簽咗Sony Music內地公司，係重點力捧嘅新人，香港方面，有高層親自簽番嚟嘅黃妍、葉巧琳，雖然佢兩個發展唔係太突出，但呢間公司好長情，唔會因為有人加入而『放棄』任何一位歌手，除非歌手自己要走。」

佛系心態 隨遇而安 Gigi未就「轉會」傳聞表態，近日弄貓為樂，日前分享多張生活照並配文：「又是時候迎接新的一年，大家準備好了嗎？你們有沒有做到自己想要做的事情？做到或者做不到也不緊要，我們隨遇而安吧！我們繼續努力，我會在你們身邊。」至於胡鴻鈞接受訪問時表示：「我冇聽聞過Gigi加盟，近年主力喺內地發展，同佢都少咗聯絡，但公司簽歌手呢啲機密嘢，我係唔會知，亦都唔會有人同我講。」