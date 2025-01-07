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雲狄素向死敵打招呼 狄維莊遜強顏歡笑
荷里活大隻佬男星雲狄素（Vin Diesel）獲邀於《金球獎》擔任頒獎嘉賓，他一上台即時向盛傳不和的另一男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）揮手打招呼搞氣氛，不過狄維似乎不領情被影到強顏歡笑。他們於2016年傳因合作《狂野時速8》（Fast & Furious 8）而反面。
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