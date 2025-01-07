添麥菲連續兩年食白果

美國男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）連續第2年提名《金球獎》影帝，其真人騷女友Kylie Jenner亦繼續以性感打扮現身支持男友。雖然添麥菲今年再次「食白果」，但有女友在旁呵番總算有所安慰，二人更被影到於廣告時段在台下表現恩愛。