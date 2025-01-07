娛樂

添麥菲連續兩年食白果

美國男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）連續第2年提名《金球獎》影帝，其真人騷女友Kylie Jenner亦繼續以性感打扮現身支持男友。雖然添麥菲今年再次「食白果」，但有女友在旁呵番總算有所安慰，二人更被影到於廣告時段在台下表現恩愛。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者