真田廣之開創紀錄 成日本視帝第一人
《第82屆金球獎》電視組別方面創下歷史性新的一頁，日本男星真田廣之憑美劇《幕府將軍》（Shogun）繼去年《艾美獎》之後再下一城勇奪《金球獎》劇情組視帝寶座，成為《金球獎》史上首位日本視帝得主！
64歲的真田擊敗多位強勁對手包括《無罪的罪人》（Presumed Innocent）的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、《翻盤特工隊》（Slow Horses）的加利奧文（Gary Oldman）及《豺狼之日》（The Day of the Jackal）的愛迪雷美（Eddie Redmayne）等奪獎。真田在女星狄美摩亞手上接過獎座後表現得興奮，他以流利英語發言多謝《金球獎》賞識，亦不忘勉勵全球的年輕演員與創作者要做自己、相信自己及永不放棄。同劇的日本女星澤井杏奈亦繼去年《艾美獎》之後再下一城勇奪劇情組視后寶座，成為《金球獎》史上第2位日本女星奪視后。最巧合的就是1981年日本已故女星島田陽子亦憑同一劇集《大將軍》（Shogun）及同一角色戶田鞠子勇奪《金球獎》視后，意義重大！澤井表示太多人要多謝，而她亦謙虛地表示若她可以投票，她會投票給嘉菲碧絲（Kathy Bates）。
淺野忠信一擊即中攞「男配」
同劇另一日本男星淺野忠信首次獲《金球獎》提名就有獎攞，捧走最佳男配角。除了最佳男、女主角與男配角之外，《幕》劇擊敗近期熱爆全球的韓劇《魷魚遊戲2》勇奪「劇情組最佳劇集」，共獲4獎成為電視組的大贏家！
其他電視獎項方面，奧斯卡金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）憑劇集《刑警雙雄：暗夜國度》（True Detective:Night Country）繼《艾美獎》後再奪最佳迷你劇集/單元劇/電視電影視后。至於最佳迷你劇集/單元劇/電視電影視帝就由愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）憑DC劇集《企鵝》（The Penguin）奪得。
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