真田廣之開創紀錄 成日本視帝第一人

64歲的真田擊敗多位強勁對手包括《無罪的罪人》（Presumed Innocent）的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、《翻盤特工隊》（Slow Horses）的加利奧文（Gary Oldman）及《豺狼之日》（The Day of the Jackal）的愛迪雷美（Eddie Redmayne）等奪獎。真田在女星狄美摩亞手上接過獎座後表現得興奮，他以流利英語發言多謝《金球獎》賞識，亦不忘勉勵全球的年輕演員與創作者要做自己、相信自己及永不放棄。同劇的日本女星澤井杏奈亦繼去年《艾美獎》之後再下一城勇奪劇情組視后寶座，成為《金球獎》史上第2位日本女星奪視后。最巧合的就是1981年日本已故女星島田陽子亦憑同一劇集《大將軍》（Shogun）及同一角色戶田鞠子勇奪《金球獎》視后，意義重大！澤井表示太多人要多謝，而她亦謙虛地表示若她可以投票，她會投票給嘉菲碧絲（Kathy Bates）。