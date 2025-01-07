妮歌潔曼大熱倒灶失獎 狄美摩亞洗污名 首膺金球影后

國際影視盛事《第82屆金球獎》昨日公布賽果，狄美摩亞憑《完美物質》奪得喜劇組影后，是她從影45年來首次得獎，此前楊紫瓊亦奪過同一獎項，然後在奧斯卡封后；妮歌潔曼則大熱倒灶，失落劇情組影后。艾哲倫保迪憑《粗獷派建築師》首奪劇情組影帝，而電影《毒王女人夢》掃4大獎項，成為大贏家。

被喻為《奧斯卡金像獎》前哨戰的《第82屆金球獎》於香港時間昨日在美國洛杉磯舉行，62歲美國女星狄美摩亞（Demi Moore）憑《完美物質》（The Substance）奪得電影組歌舞/喜劇組最佳女主角，是她首次在重量級頒獎典禮上得獎，90年代憑《人鬼情未了》走紅的狄美，致詞時哽咽表示：「我做演員45年來第一次攞獎，以前覺得自己不值得任何獎項，曾經更被人稱呼為『爆谷片女星』，無法做認真的表演，但感謝每位支持我的人，在我相信自己之前已相信我。」一直被當作花瓶的她，表示這個獎項提醒她是值得的，她屬於這裏，全場掌聲如雷。至於巴西女星Fernanda Torres憑《I'm Still Here》爆冷奪得電影組劇情組最佳女主角，成為巴西第一人獲此殊榮，而賽前大熱的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）雖然盛裝亮相，可惜與美國女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）齊齊飲恨。

艾哲倫保迪開齋攞影帝 影帝方面一樣競爭激烈，最終由美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）以《粗獷派建築師》（The Brutalist）奪得劇情組影帝，第二次入圍《金球獎》最佳男主角的他，22年前憑代表作《鋼琴戰曲》首次角逐獎項，可惜擦身而過，今次終首奪影帝，難怪他上台領獎時表現激動，而他更有望再憑《粗》片再問鼎奧斯卡影帝！此外，《粗》片成為劇情組最佳電影，該片導演Brady Corbet更捧走最佳導演。

獲9項提名的《毒王女人夢》（Emilia Perez）不負眾望掃走4獎，包括歌舞/喜劇組最佳電影，成為大贏家，美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）撼贏拍檔Selena Gomez奪得最佳女配角，她致詞時表現激動，不忘多謝Selena及擔正的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon。美國男星Kieran Culkin憑《A Real Pain》捧走最佳男配角。而Selena在電視組同樣食白果，憑《破案三人行》（Only Murders in the Building）提名歌舞/喜劇組最佳女主角的她，被《職業槍手》（Hacks）的美國女星Jean Smart擊敗。

另外，音樂劇改編電影《魔法壞女巫》（Wicked）奪得「電影票房成就獎」，有份參演的楊紫瓊連同美國女歌手Ariana Grande、美國女歌手Cynthia Erivo、美國男星謝夫高拔林（Jeff Goldbum）及華裔導演朱浩偉一同上台領獎，眾人興奮高呼。不過有網民質疑全球票房最高的應該是迪士尼彼思電腦動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），不理解頒獎準則。

妮歌潔曼不敵Fernanda Torres，失落劇情組影后。 《第82屆金球獎》部分得獎名單

Fernanda Torres 艾哲倫保迪終於成功捧走影帝獎座！