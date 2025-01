韓國靚聲女團「臉紅的思春期」的主音安智煐,前晚在旺角麥花臣場館舉行個唱,她出場後一連唱出《Galaxy》及《You and I From the Beginning》,之後用廣東話說:「大家好!」及「好掛住你哋。」她表示已有6年沒有來港,透露前一日吃了點心,又去了尖沙咀的商場及到海邊欣賞夜景,並指在騷前吃了港迷為她準備的食物,用廣東話大讚香港粉絲「世一」,又講「我愛你哋」冧粉絲。