金球獎前哨戰齊齊捧獎 妮歌念母親落淚 Ariana自嘲超齡

《第82屆金球獎》於香港時間今晨舉行，被視為「金球獎前哨戰」的《第36屆棕櫚泉國際電影節》（PSIF）上周五於美國加州率先展開。一眾《金球獎》提名者現身電影節，其中兩大熱門得獎人選妮歌潔曼與Ariana Grande於紅地氈喜相逢，因最萌身高差惹來熱烈討論。

被視為今屆《金球獎》影后大熱的澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於《PSIF》獲頒「國際之星獎」，以銀色「小鳳仙」造型性感亮相的她，於紅地氈巧遇美國天后Ariana Grande，她們甫見面即互相問好，身高1米80的妮歌拍埋1米54的Ariana身邊形成高矮懸殊的強烈對比，妮歌一度要彎低身與對方交談。妮歌上台領獎時提起先後過世的父母，一時悲從中來落淚謂：「我整個事業都係獻畀我媽媽同爸爸。佢哋依家已經唔喺度，但我希望繼續努力工作，繼續為呢個世界奉獻。對唔住，我喊咗。我唔想咁樣，但我呢一刻感受到我媽媽嘅存在。呢一切都係為咗你，媽媽。」

安祖蓮娜獲頒「成就獎」 至於Ariana Grande憑大熱歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）獲頒「冒起之星獎」，是她從影以來首個重要電影獎，她上台領獎時不忘自嘲「超齡冒起之星」：「你唔知呢個對我嚟講有幾意義重大，我自從兒時已開始表演，所以我永遠都冇諗過我會喺31歲再聽到『冒起之星』呢個字，所以我想先多謝我兩個朋友『肉毒桿菌同透明質酸』。」

除了妮歌與Ariana之外，今屆獲《PSIF》表揚的還有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Mikey Madison以及《毒王女人夢》（Emilia Pérez）與《教宗選戰》（Conclave）一眾卡士等。其中獲頒「沙漠棕櫚成就獎」的安祖蓮娜更在「契媽」英國老牌女星積琪蓮貝茜（Jacqueline Bisset）手上獲得殊榮，意義重大！