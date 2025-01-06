暢所欲玄：旺自己是有玄學的

在此先祝讀者們新年進步，開悟智慧，身體健康，2025年重新出發。

我們無法決定自己的出生，卻可以決定自己的人生。命不可以改，運可以轉。你知自己有病卻不去尋求醫治，天下雨你不去打傘，誰也幫不了你。

俗語有云「天無絕人之路」，玄學雖博也難救無緣之人。生病一定要看醫生，以尋找治療方法，人的一生運程總會有起落得失，同樣需要找個真正有品德專業操手的專家，把你的人生密碼解讀出來，而不是找那些不停自吹自擂的所謂高手。低潮不可怕，可怕的是你因此失去方向，錯失了許多攻守機遇。

信是有緣，這是人生給我的啟示。當一個人自以為是，自以為聰明，稍有成就便看不起人，得意忘形，其實危機已等着你。走喜歡的路，而不是好走的路，人可以暫時沒有理想，但絕對不能一直妄想，買到全屋都是所謂招財擺設，就能夠馬上發大財嗎？

雨過一定天晴，生活會給你打擊，但我們可以拒絕被打倒。

馬上自我檢討，遠離身邊那些帶負能量的人群。你可以單純相信人，但別相信世上只有單純的人。

堪輿學者元海