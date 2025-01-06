娛樂

肖戰手臂縫7針留長疤
內地男神肖戰在賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》扮演郭靖一角，為此特地增肥，令造型貼近角色，近日更被爆拍攝期間經常受傷！日前他與導演徐克拍攝宣傳片，有眼利網民發現他的手臂上有一條長長的疤痕，左眼角亦有瘀痕，打聽下發現他因一次意外而在手臂縫了7針，眼角則是拍打戲時意外受傷，令粉絲大為心痛。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者