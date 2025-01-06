廣州開處女騷 戴祖儀險甩衫 謝東閔剝褸護花

歌手戴祖儀（Joey）日前偕謝東閔在廣州舉行巡唱，邀得吳業坤及張振朗擔任嘉賓，現場反應熱烈。今次是Joey的處女騷，對她來說意義重大，她感觸說：「我由歌手出道至今6年，中間好多人已經唔記得我係歌手，第一次開騷，門票全部售罄，有咁多觀眾嚟支持，又做應援又送花，成件事好感動。」

大汗甩膠紙 Joey最感動是看見台下所有閃光燈為她亮起，之後看到社交網上的正評，不枉她沒有放棄當歌手。她透露由服裝、流程到宣傳都有份參與，但同時要應付拍劇，挑戰不小：「我喺深圳開緊劇，而音樂會所有綵排同宣傳都喺廣州，所以要兩邊走，完咗個騷鬆咗一大口氣，有苦盡甘來嘅感覺。」不過，她自爆中途發生小插曲，令她險走光：「我出咗好多汗，件衫啲膠紙甩咗，件衫就快飛跌，要用手撳住唱，唱完衝番入後台！」謝東閔非常醒目，即時除去外套為她解圍。

談到嘉賓之一的吳業坤，Joey表示兩人在劇集《香港人在北京》合作，並推出合唱歌《想跟你好好道別我怕來不及》，這是她最喜歡的歌曲之一，加上兩人是好友，故希望在處女騷上合唱。