新歌存貨少未夠分 Edan自作自受 唔益林明禎

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨出席活動，談到創作新歌，即被問到會否作歌送給「力追中」的林明禎，Edan以「存貨少」為由推卻！對於林明禎近日推出賀年歌，Edan直言有聽過，但問到會否去女方屋企拜年，就一於少講為妙。

Edan昨在活動上大玩韓劇《魷魚遊戲》中的遊戲，吸引大批粉絲逼爆商場，他指若有機會跟MIRROR其他成員一起玩定很刺激：「蠻力嗰啲唔夠Stanley同Alton玩，要出茅招。」他笑指Anson Lo玩遊戲較隨性，應該是最先出局，又笑指姜濤玩遊戲「比較癲，認真到好黐線」。

談到新一年工作，Edan表示會較專注音樂上，暫時計劃推出4首新作。提到初次作曲的《純銀子彈》面世，他即表示只是一個新嘗試，並非刻意走唱作歌手路線：「唔敢自稱係唱作歌手，未到呢個水平。」提到緋聞女友林明禎最近也有出賀年歌《愛呀恭喜你》，他表示有聽過，問到會否為對方作曲？他說：「暫時自己存貨都唔多，自私少少優先自己唱。（Crossover？）暫時唔會。」問到他農曆新年會否到對方家中拜年？他開始避談：「嘩！唔會啦，私人事唔回應啦，多謝大家關心。」

林明禎新歌點擊稍勝 Edan自跟林明禎傳戀情後，雙方事業各有衝擊，去年林明禎更因缺席首映被封「大話禎」，不過，近日她與馬來西亞歌手培永推出新年歌，MV更大晒「美女3式」單眼、扭腰，還有海棠春睡，獲網民大讚「索到癲」，都算「霉運」退去。該歌曲MV上架兩日點擊有818K，比Edan的《純銀子彈》上架8日點擊只有635K，成績更好。