中娛星動：「舊愛」王鶴棣攬女 虞書欣唔執輸 拖丁禹兮放閃
內地小花虞書欣與小生丁禹兮憑劇集《永夜星河》而人氣急升，組成的CP大受歡迎，前晚二人現身頒獎禮時，男方兩度牽着虞書欣下台，又互唱對方歌曲，成全場焦點，被網民調侃只欠官宣。
虞書欣與丁禹兮劇裏劇外均超級有愛，之前男方狂掃虞書欣當封面的雜誌逾千本，女方又借出保安給對方，關係要好。前日二人現身澳門舉行的影視平台頒獎活動，甜蜜互動閃暈網民，甚至被懷疑是否已由螢幕情侶發展成真情侶，「虞書欣丁禹兮是不是忘記官宣」詞條更一度登上熱搜。
前晚虞書欣共擸3獎，身穿拖尾長裙的她領獎後下台時，步履有點不穩，丁禹兮見狀即急跑到台邊拖着她的手落台，盡顯紳士風度及細心，當虞書欣再次上台領獎時，丁禹兮亦早作準備，跑到台邊等候，相關畫面引來CP粉暴動。此外，當輪到丁禹兮獲獎，主持提到虞書欣剛發布新專輯，虞書欣問可否即場為她打歌，丁禹兮二話不說唱起她的歌，虞書欣亦回敬唱出他的歌，連主持亦忍不住當眾大讚二人很甜。相反虞書欣的前CP搭檔王鶴棣卻被拍到全程木無表情，其實王鶴棣近期也有組新CP，他偕熱播劇《大奉打更人》的拍檔田曦薇現身紅地氈，女方向他送抱，王鶴棣再單膝跪向她，向CP粉派糧。
馮紹峰領獎 粉絲狂喊趙麗穎
這邊廂螢幕CP甜蜜蜜，另邊廂就場面尷尬！花旦趙麗穎跟前夫馮紹峰亦於頒獎禮同場，雖然大會安排的座位分隔超遠，但當馮紹峰領獎時，台下粉絲卻大叫趙麗穎，氣氛一度尷尬。
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