中娛星動：「舊愛」王鶴棣攬女 虞書欣唔執輸 拖丁禹兮放閃

前晚虞書欣共擸3獎，身穿拖尾長裙的她領獎後下台時，步履有點不穩，丁禹兮見狀即急跑到台邊拖着她的手落台，盡顯紳士風度及細心，當虞書欣再次上台領獎時，丁禹兮亦早作準備，跑到台邊等候，相關畫面引來CP粉暴動。此外，當輪到丁禹兮獲獎，主持提到虞書欣剛發布新專輯，虞書欣問可否即場為她打歌，丁禹兮二話不說唱起她的歌，虞書欣亦回敬唱出他的歌，連主持亦忍不住當眾大讚二人很甜。相反虞書欣的前CP搭檔王鶴棣卻被拍到全程木無表情，其實王鶴棣近期也有組新CP，他偕熱播劇《大奉打更人》的拍檔田曦薇現身紅地氈，女方向他送抱，王鶴棣再單膝跪向她，向CP粉派糧。