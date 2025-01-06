Gin Lee預告利是加碼 Ian甩轆感失落 否認攞獎靠軒仔

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和李幸倪（Gin Lee）前日為音樂會獻唱，Ian回應《叱咤》賽果惹爭議一事，表示因表現失準而不開心，又指不理解張敬軒能夠操控賽果的謠言。Gin Lee則預告今年利是會加碼。

MIRROR的4位成員Ian、Jeremy、Jer和Stanley以及歌手李幸倪（Gin Lee）等前晚現身主題公園音樂會。另外，Ian昨日又與女星許恩怡聯同導演梁禮彥出席主演電影《久別重逢》的謝票場，忙個不停。

談到叱咤賽果，不少網民替馮允謙於男歌手獎及唱作人獎輸給Ian、屈居銀獎感不值，對此Ian表示有留意，又指馮允謙是值得獲獎的歌手，而其他沒有得獎的歌手亦只是暫時未有被嘉許的機會。而他就相當幸運獲得被嘉許的機會，又指在頒獎典禮與其他歌手一樣以客人的身份出席，所以沒有資格評論自己是否有得獎的資格。問到有否因評論而感到不快，他就表示有不開心，不過是因為表現失準。

回過神即還獎 另外對於其他網民表示他有獎是因為張敬軒打人情牌，Ian就提出疑問：「如果佢（張敬軒）有呢個能力，點解佢唔自己攞獎？我都知道大家會有情緒，有啲嘢會想發表意見，但本身件事個事實就擺在眼前，佢都係以客人身份出席，所以我唔明佢點樣可以干涉到個頒獎禮。」又指已經將獎座歸還給張敬軒：「因為我返到去都仲坐喺度沉澱緊攞獎呢件事，所以一回過神就將個獎盡快還畀佢。」

同場的Gin Lee就表示已經找晒數，請了一大班同事食飯，花了約5位數，又預告今年的利是會加碼。問到之後會否想在未來的頒獎典禮中成為「萬年女金」？她笑言：「有啲難，努力啦，會盡量做好。」她表示下一個目標是開騷，希望能夠在紅館作5場演出。

Gin Lee與Jeremy攬腰合唱。