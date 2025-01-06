出戰「中銀港珠澳半馬」2公里賽 陳山聰首「踏」大橋嗌新鮮

視帝陳山聰帶同陳瀅、朱敏瀚等參與「中銀港珠澳半馬」的2公里賽事，首次在港珠澳大橋跑步的山聰跑上癮；而陳敏之則母子檔出動，指陪小朋友做運動是最享受的親子時間。

由中國銀行（香港）（「中銀香港」）冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的第二屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」（「中銀港珠澳半馬」）昨晨圓滿舉行，約8,000名參賽者於港珠澳大橋上馳騁，而無綫的「跑步擔當」陳山聰聯同無綫高層樂易玲，還有藝人陳瀅、胡鴻鈞、阮浩棕、朱敏瀚、孔德賢及李爾晨等齊參與2公里的「中銀榮譽盃」，為賽事增添星光。

去年在上海挑戰半馬拉松的山聰輕鬆完成2公里賽事，他大讚今次跑步特別難忘：「第一次喺港珠澳大橋跑步，『腳踏實地』嘅一刻感覺新鮮，港珠澳大橋嘅美景盡收眼底，沿途風景優美，海天一色，簡直係『快樂不知時日過』。」揚言希望下次偕其跑隊「Crazy Runner」成員袁偉豪和胡定欣，以及《愛．回家之開心速遞》的「熊樹仁」單立文等參加半馬賽事，他高呼：「大家要趁青春留倩影，哈哈。」

山聰是圈中出名的廿四孝爸爸，當然會向小朋友灌輸運動有益身心的訊息，因此大為欣賞今年增設「兒童田徑運動會」，期待兒子Jaco可參加該活動，他說：「等佢大個啲先，要6歲先可以參加，將體育精神傳承畀下一代，齊齊跑出個未來。」

陳敏之囝囝有驚喜 至於「索腿靚媽」陳敏之就帶同8歲兒子雷子樂參加「兒童田徑運動會」，玩得不亦樂乎，最驚喜是完成比賽的「小跑手」有獎牌及電子證書外，更獲贈賽事巴士模型，她說：「子樂細細個就鍾意車，收到模型時笑到見牙唔見眼，佢話要將獎牌同巴士模型放床頭，真係好可愛！」她指閒時愛與兒子做運動，強身健體之餘，亦是最佳的親子時間：「可以同小朋友溝通，灌輸正確價值觀，好似『勝不驕、敗不餒』、『公平公正』精神，始終言教不及身教，做運動正係身教好機會。」她指兒子盡得其長腿遺傳，運動天分也不錯。

陳瀅就指跑步可以消水腫又可keep fit，所以每日一跑已成為其生活習慣：「自從上年同佘詩曼喺馬來西亞拍《家族榮耀之繼承者》後，獲前輩提點做幕前要努力維持身形，同劇嘅陳靜與王敏奕都成日約我做運動，令我漸漸愛上運動，可以踏上港珠澳大橋跑步，絕對係成就解鎖之一。」