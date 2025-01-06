咪神封胸 陳靜玩到趴地 高海寧忙到癲 落閘拒桃花

「咪神」高海寧、陳靜、林襄、郭珮文前晚雲集將軍澳電視城，雖然眾人齊齊讓賽收起性感，但玩遊戲時十分投入，又趴地又掩口，相當落力！高海寧近期工作極忙，連父母都少見，拍拖更加免問！

藝人高海寧（高Ling）、陳靜、林襄、郭珮文、蕭正楠、吳若希及朱敏瀚等前晚為TVB《大師兄新春感謝祭》錄影，眾人玩得相當投入，尤其高Ling及陳靜玩到趴地，又被林襄掩口，好有火花！高Ling指今次為宣傳賀歲片《麻雀女王追男仔》而專程返港，之前一直在深圳為新劇《夫妻的博弈》開工，表示錄影完便要再北上深圳，預計本月中會返港繼續拍攝香港的戲份。

高Ling指在深圳開工3個月，連父母都少見面，過年也沒有假期，因新年會飛到美國洛杉磯登台，只希望在美多留兩日放假，提到美國行還有堪輿學家蘇民峰，她想趁機會請教事業運，及希望身體健康，透露身體時有小毛病，之前一晚便感胃痛，又自爆濕疹上眼。問到可想催愛情運，她笑說：「我冇乜時間，每日都工作，要珍惜事業運，朋友想介紹男仔，我都話唔好住，未得閒。」高Ling指去年是豐盛的一年，有不同挑戰和突破，更憑劇集《新聞女王》擇下3個女配角獎，感恩得到大家認可。問可會獎勵自己？她直言想置業，要努力儲錢，但暫沒打算在內地置業。問到何不買包包自我獎勵？她說：「冇興趣，我都冇時間孭，平時用環保袋多。反而鍾意買珠寶手錶，有收藏價值。」

林襄期待「開口中」 同場的陳靜與林襄在片中有不少對手戲，陳靜讚林襄是好女仔又有禮貌，有預先教她玩遊戲，林襄則表示有看過《獎門人》，最期待玩「開口中」，不怕玩到濕身或滿身忌廉。陳靜則透露剛完成3部電影，其中兩部是賀歲片，不擔心「自己打自己」，另一部則是馬來西亞電影，與姜皓文合作。她表示新年會留港，希望好好謝票和向觀眾拜年，支持香港電影。