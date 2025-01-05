捧走「最佳情侶獎」 劉延錫蔡秀彬激咀1分鐘 帶挈收視破頂

韓星劉延錫與蔡秀彬憑熱播劇《現在撥打的電話》贏得劇迷喜愛，更合體捧走「最佳情侶獎」。兩人在前晚播出的一集中熱吻長達1分鐘，刺激收視破頂，男方更為新劇獻聲，親自演唱插曲！

劉延錫與蔡秀彬因《現》劇熱播，獲大批劇迷追捧，男方的社交網追隨者在短短一個多月內，由300萬狂漲至400多萬，兩人又憑藉「超強CP感」，在韓國年度頒獎禮《MBC演技大賞》中勇奪「最佳情侶獎」。

原定上月底舉行的《MBC演技大賞》，因濟州航空客機空難，全國進入7天哀悼期而改為事前錄影，並延至今日播出，相關片段率先在網上曝光，劉延錫與蔡秀彬合體上台勇奪「最佳情侶獎」，可謂眾望所歸。至於韓石圭憑韓劇《如此親密的背叛者》捧走全晚最高榮譽的「演技大獎」。

與李敏鎬正面交鋒 《現》劇改編自同名網絡小說，講述兩人結婚3年零交流，卻因一通綁架犯的恐嚇電話而展開一段火熱的浪漫史。劇集自啟播後收視節節攀升，前晚播出第11集，劇情講述劉延錫與失蹤妻子蔡秀彬重逢之際，綁架犯持槍趕至，伴隨槍聲，畫面切換到只有女方獨守空房，留下男方生死未明的伏筆，留待昨晚大結局揭曉。雖然第11集劇情超虐，幸好編劇特地在結尾加插兩人幻想中共度火熱聖誕節的片段，蔡秀彬擒在劉延錫身上，在梳化上火辣啜爆1分鐘，甜蜜指數爆燈，更刺激收視飆至8.3%創新高，大結局有望再破頂。

除此之外，劉延錫還為劇集獻聲，他參與填詞及主唱的插曲《Say My Name》於最尾一集公開。而拍攝期間，劉延錫亦曾出動愛犬，演出陪妻子帶狗散步的幻想鏡頭，蔡秀彬拍攝劇中哄嬰兒的場面則是由其親姪女客串。另外，「長腿Oppa」李敏鎬與孔孝真合作的新劇《問星》於昨晚首播，與《現》劇大結局對撼搶收視。